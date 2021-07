Moldova: ministero Esteri russo, Mosca seguirà da vicino le elezioni parlamentari domenica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia seguirà da vicino lo svolgimento delle elezioni parlamentari anticipate di questa domenica in Moldova. Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, in una conferenza stampa. Zakharova ha accusato Usa e Ue di ingerenza "senza precedenti" nel processo elettorale nella Moldova. "Il ministero degli Esteri russo ha ripetutamente avvertito che è inammissibile per gli ambasciatori degli Stati Uniti e dell'Ue presentare dichiarazioni e commenti che contengano attacchi agli oppositori politici. Sfortunatamente, le nostre chiamate non sono state ascoltate. Queste dichiarazioni hanno portato all'aggravamento della situazione politica interna e alla polarizzazione della società", ha affermato Zakharova. (segue) (Rob)