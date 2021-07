Moldova: ministero Esteri russo, Mosca seguirà da vicino le elezioni parlamentari domenica (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La direzione della politica estera moldava è stata argomento di discussione nella campagna elettorale che si conclude nella giornata odierna. Secondo quanto riferisce l'emittente "Radio Chisinau", tra i temi caldi ci sono la vicinanza all'Unione europea o all'Unione eurasiatica e persino l'unione alla Romania o alla Russia. I principali candidati alle elezioni dell'11 luglio, ovvero il Partito di Azione e solidarietà (Pas) e il Blocco dei comunisti e dei socialisti (Becs), hanno presentato visioni diverse per la politica estera. Il Pas si dichiara un partito europeista che promette di avvicinare la Moldova all'adesione all'Ue. Il partito sostiene inoltre l'utilizzo del partenariato strategico con la Romania per l'integrazione europea e l'approfondimento di questa speciale relazione bilaterale, ma anche la promozione di un dialogo politico positivo, rispettoso e pragmatico con la Federazione russa. Il Becs vuole invece una politica estera più equilibrata, ma in campagna elettorale i rappresentanti dei due partiti hanno spesso criticato l'Occidente e alcuni diplomatici occidentali, accusandoli di essere coinvolti negli affari interni della Moldova. (segue) (Rob)