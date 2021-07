Migranti: Bernini (FI), Italia unico buon samaritano d’Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Ocean Viking, nave della Ong francese 'Sos Mediterranée' "è arrivata nel porto di Augusta con 572 migranti. Ogni vita salvata in mare è un gesto di civiltà, ma gli ultimi naufragi confermano che per scongiurare nuove stragi l’unica vera strategia è bloccare i traffici criminali degli scafisti bloccando le partenze di barconi e barchini fatiscenti, obiettivo lontanissimo nonostante gli accordi siglati con i Paesi africani. Ieri il Parlamento europeo ha raccomandato ai Paesi membri il rispetto dei diritti umani nella gestione delle frontiere esterne: monito condivisibile, ma per quanto tempo ancora l’Italia dovrà essere l’unico buon samaritano d’Europa?". Lo afferma in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini.(Com)