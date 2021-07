Omofobia: Gasparri (FI), confronto doveroso, no letture ideologiche e imposizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il senatore Maurizio Gasparri, componente del Comitato di presidenza di Forza Italia, "è necessario un confronto serio sugli articoli 1, 4 e 7 della legge Zan. L'auto dichiarazione di appartenenza di genere, i reati di opinione, l'istruzione scolastica - continua il parlamentare in una nota -, non possono essere affrontati con un testo palesemente incostituzionale. Zan, Letta ed altri esponenti della sinistra si dimostrano estremisti e intolleranti. Non vogliono un confronto, che invece in Parlamento è doveroso, perché cercano di imporre una loro lettura ideologica". L'esponente di FI, poi, prosegue: "Noi riteniamo che sia necessario modificare quelle norme e come centrodestra abbiamo avanzato proposte serie per punire più severamente gli atti di violenza e di intolleranza, ma per evitare scelte, che lo ribadisco una volta di più - conclude Gasparri -, il presidente della Repubblica Mattarella non potrebbe firmare perché palesemente incostituzionali". (Com)