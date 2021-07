Imprese: Latini (Sace), con Sace export e made in Italy saranno i driver fondamentali della ripartenza dell’Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dall’inizio della pandemia, abbiamo mobilitato 32 miliardi di euro a sostegno delle attività di export e internazionalizzazione delle imprese italiane. Una cifra davvero importante e in crescita rispetto al 2019 che testimonia tutto il nostro impegno al fianco delle imprese e che vogliamo incrementare sempre di più, per promuovere la presenza del made in Italy nel mondo. Un impegno - ha proseguito Pierfrancesco Latini - che sale a circa 60 miliardi di euro, se aggiungiamo anche l’operatività del Green New Deal e di Garanzia Italia legate al nuovo mandato che ci è stato affidato nel corso del 2020 per sostenere le imprese italiane nel mercato domestico sia nella fase emergenziale sia in una logica più strutturale. Sarà fondamentale – ha concluso Pierfrancesco Latini – sostenere le imprese in questa fase davvero cruciale attraverso un’azione di Sistema, puntando su competenze e risultati e progredendo ulteriormente nelle sinergie tra istituzioni, finanza e mondo imprenditoriale, verso un gioco di squadra diretto ad un unico obiettivo: quello della ripartenza delle imprese e del nostro Paese”. (Com)