Decreto Sostegni bis: M5s, su docenti di sostegno nostro risultato straordinario

- Le deputate e i deputati del Movimento cinque stelle in commissione Cultura, dopo l'approvazione dell'emendamento della presidente Vittoria Casa in commissione Bilancio, segnalano che "l'approvazione dell'emendamento M5s che sblocca le assunzioni dei docenti di sostegno è un risultato straordinario per le nostre scuole. Grazie a questa misura - continuano i parlamentari in una nota -, migliaia di insegnanti specializzati potranno essere assunti subito a tempo determinato e, dopo una anno di prova e valutazione finale, a tempo indeterminato. Potranno così supportare adeguatamente gli studenti con disabilità e le loro famiglie, i cui disagi e il rischio di emarginazione sono purtroppo aumentati durante la pandemia". Gli esponenti pentastellati aggiungono: "L'emendamento a prima firma della collega Casa interviene sul problema annoso della carenza dei docenti di sostegno. L'impegno del Movimento cinque stelle per portare a casa questa vittoria va avanti da mesi, ed è una grande soddisfazione che sia stata ampiamente condivisa".(Com)