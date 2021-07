Lavoro: Ponti (Pd), dopo l'intervento di Letta chiusura Gianetti sarà seguita dal Mise

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo l'intervento di Letta la chiusura della Gianetti sarà seguita da subito dal Mise. Ad annunciarlo in una nota è il consigliere regionale del Pd Gigi Ponti che spiega: "Come aveva promesso nell'incontro di ieri con i lavoratori della Gianetti, il segretario del Pd già oggi ha posto la questione della chiusura dello stabilimento di Ceriano Laghetto al ministro dello Sviluppo economico Giorgetti, che ha detto che il Mise se ne occuperà da subito". "È certamente positivo - conclude Ponti - l'intervento tempestivo e collettivo di tutte le forze politiche e di tutte le istituzioni per far fronte a una crisi che ha dell'incredibile. Tutti abbiamo il dovere di batterci al fianco dei lavoratori e dei sindacati, per trovare una soluzione a una chiusura che non è accettabile in alcun modo". (Com)