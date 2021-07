Covid: M5s, contagi in aumento, non abbassare la guardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I deputati e le deputate del Movimento cinque stelle della commissione Affari sociali della Camera osservano che "l'aumento dei contagi da Covid-19 che sta riguardando altri Paesi europei come Spagna, Portogallo e Gran Bretagna ci ricorda che in questo momento abbassare la guardia sul fronte della lotta al coronavirus può rappresentare un errore fatale. Per questo bisogna correre con la campagna vaccinale - continuano i parlamentari in una nota -, individuare gli oltre due milioni di over 60 non ancora immunizzati ed evitare assembramenti che rischiano di far riaccendere la pandemia. I dati della Cabina di regia parlano chiaro. Dopo 15 settimane consecutive di riduzione dei contagi, c'è un'inversione di tendenza che non va sottovalutata, causata dalla variante Delta che sta per diventare dominante anche nel nostro Paese. Per questo auspichiamo che gli sforzi siano tutti indirizzati verso l'aumento dei tamponi, il tracciamento dei contatti e l'attività di sequenziamento che sarà potenziata anche grazie a un nostro emendamento al decreto legge Sostegni bis. Agiamo adesso per evitare un autunno difficile come quello dell'anno scorso". (Com)