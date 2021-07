Marocco: Camera dei rappresentanti approva disegno di legge per riforma fiscale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dei rappresentanti del Marocco ha approvato ieri all’unanimità il disegno di legge che va a definire il quadro di riferimento per la nuova riforma fiscale del Regno. Lo rende noto l’agenzia di stampa marocchina “Map”, secondo la quale la proposta di legge si propone di riformare il sistema tributario nazionale attraverso l'individuazione delle sue componenti, dei principi, degli obiettivi e dei meccanismi applicativi, stabilendo le misure per la sua graduale attuazione, in coerenza con le priorità nazionali. Il disegno di legge mira inoltre a raggiungere l'equità fiscale, garantire l'uguaglianza fiscale per tutti e rafforzare la fiducia reciproca tra contribuenti e amministrazione.(Mar)