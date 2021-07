Speciale scuola: Bianchi, stiamo lavorando tutti per ritorno in presenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’idea della didattica a distanza - metà a scuola e metà a casa - non funziona. Sul ritorno della scuola in presenza ci stiamo lavorando tutti. Ci sono queste varianti che seguiamo, il Comitato tecnico-scientifico ci avvisa". Lo ha osservato il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, intervenendo a "La Repubblica delle idee", a Bologna. "Stiamo lavorando per una scuola affettuosa che è decisamente in presenza, ma che vorrei diversa dal passato, molto più diffusa sul territorio di quella di prima. Costruiamo una nuova normalità", ha concluso l’esponente dell’esecutivo. (Rin)