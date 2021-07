Speciale scuola: Floridia, ok corsia preferenziale ai professori ma nessun rischio per riaperture a settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sottosegretaria all'Istruzione Barbara Floridia, senatrice Movimento 5 stelle ha accolto con favore l'indicazione alle Regioni del Commissario Francesco Figliuolo, che ha chiesto corsie preferenziali per i docenti negli hub vaccinali. "Una richiesta che assume rilevanza soprattutto per quelle regioni la cui percentuale di professori vaccinati risulta particolarmente bassa, come la Sicilia e le province autonome di Trento e di Bolzano. È opportuno tuttavia aggiungere che in ogni caso a livello nazionale la percentuale di docenti vaccinati è molto alta, e supera ampiamente la quota del 70 per cento", ha aggiunto Floridia, secondo cui è necessario accelerare ulteriormente con le vaccinazioni, ma la riapertura in presenza a settembre non è in alcun modo a rischio, ovviamente mantenendo le misure di sicurezza soprattutto per gli studenti sotto i 12 anni per i quali ancora non esiste il vaccino. "Invito tutti i docenti italiani, soprattutto quelli dei territori in cui la percentuale di professori vaccinati è particolarmente bassa, a procedere con la vaccinazione. In ogni caso credo ci siano tutte le condizioni perché a settembre la scuola riparta in presenza: questo è il messaggio che è importante dare alla comunità scolastica e alle famiglie italiane", ha concluso. (Rin)