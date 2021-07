Speciale scuola: Leo, tre nuovi indirizzi Its per la scuola tecnica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La giunta regionale, su mia proposta, ha approvato il piano triennale di istruzione tecnica superiore, l'atto di programmazione degli interventi in materia di Its e sono lieto di comunicare che la Regione Puglia sosterrà l'attivazione di tre nuove fondazioni Its negli ambiti della Salute e del Benessere, dei servizi alle imprese e della tutela e della promozione del made in Puglia, della efficienza e sostenibilità energetica". Lo ha dichiarato in una nota l'assessore all'istruzione, alla formazione e al lavoro della Regione Puglia Sebastiano Leo: "Come noto gli Its sono scuole ad alta specializzazione tecnologica a cui possono accedere i diplomati e rappresentano la principale alternativa di formazione terziaria non universitaria. Gli ITS sono nati per rispondere alla domanda delle imprese di nuove ed elevate competenze tecniche e tecnologiche e sono lo strumento attraverso il quale formare figure professionali di alto livello, dotate di competenze spendibili, certificabili e riconoscibili nel sistema di qualificazione nazionale ed europeo, offrendo ai giovani l'opportunità di inserimento nel mercato del lavoro regionale". E quindi: ""L'istruzione tecnica superiore assume una importanza sempre maggiore per la formazione tecnica dei giovani che garantisce elevati livelli di occupazione a distanza di pochi mesi dalla conclusione del ciclo formativo, si pensi che - in epoca pre-covid – l'80 per cento dei diplomati trovava lavoro entro un anno dal conseguimento del titolo. Come Regione Puglia abbiamo sostenuto attivamente l'offerta formativa degli Its, impegnando oltre 40 milioni di euro negli ultimi 5 anni". (Ren)