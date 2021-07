Speciale scuola: Galimberti, da settimana prossima apriremo pre-iscrizioni a dopo-scuola a Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Milano all'inizio della settimana prossima apriranno le pre-iscrizioni al servizio di dopo-scuola nei nidi e nelle materne. Lo ha annunciato l'assessore a Istruzione ed Educazione, Laura Galimberti, rispondendo in Consiglio comunale a una domanda a risposta immediata del consigliere di Forza Italia, Alessandro De Chirico, dopo le lamentele delle famiglie per la mancata previsione del servizio. "Quando la situazione epidemiologica è migliorata (e non era tale quando abbiamo aperto le iscrizioni a febbraio), abbiamo cominciato a chiedere a gran voce al governo, anche attraverso Anci e insieme ad altre grandi città, di intervenire per cambiare le regole del Piano scuola e le linee educative per l'infanzia, che rendono difficoltosa l'organizzazione dell'orario prolungato", perché "visto che il servizio del dopo-scuola è richiesto da meno di una famiglia su tre, nel pre-Covid ovviamente si organizzavano dei gruppi unendo più classi. Ora, per il tema delle bolle, questo è più difficoltoso", ha ribadito Galimberti, ricordando che "le modifiche non sono arrivate dal governo, per cui l'amministrazione già da diverse settimane si è attivata per andare incontro alle esigenze delle famiglie" e ha "aperto un tavolo con le parti sociali e presentato delle proposte per permettere il prolungamento dell'orario di apertura dei servizi all'infanzia". "Siamo molto contenti di poter dire oggi che nell'incontro di martedì, l'ultimo che abbiamo fatto, il confronto è proseguito in modo positivo per individuare un percorso comune. Sulla base delle risultanze della discussione e per permettere l'organizzazione per ogni unità educativa, la Direzione Educazione avvierà già dall'inizio della prossima settimana le pre-iscrizioni al post-scuola, per condividere entro la fine del mese con le parti sociali, una definitiva organizzazione per la ripartenza", ha annunciato Galimberti, evidenziando che "quindi la volontà dell'amministrazione è assolutamente chiara e non lascia spazio a fraintendimenti". (Rem)