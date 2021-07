Speciale scuola: Bianchi, il prossimo sarà un anno costituente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Spazi comuni dove incontrarsi e coltivare la socialità fra una lezione e l'altra, aree relax dove far riposare la mente, aule e ambienti digitali che favoriscano un apprendimento innovativo. È questa la scuola del futuro immaginata dalle ragazze e dai ragazzi che hanno partecipato in questi giorni a "We_spaces", la maratona di idee organizzata dal ministero dell'Istruzione nell'ambito del primo European Summer Camp della scuola italiana, che si è concluso. Un progetto - si legge in una nota del ministero - di sperimentazione delle metodologie didattiche-innovative, promosso in attuazione del Piano Estate e del Piano nazionale scuola digitale (Pnsd). A premiare le studentesse e gli studenti, e il progetto vincitore dal titolo "Mind Society", è stato il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi, intervenuto durante l'evento che si è svolto martedì alla Casa del Cinema a Villa Borghese, a Roma. (Com)