Speciale scuola: Campidoglio, firmata procedura concordata per sostenere acquisto libri

- L'amministrazione di Roma Capitale ha siglato la procedura concordata con le associazioni di categoria dei librai e cartolibrai romani, Ali Confcommercio Roma e Sil Confesercenti Roma, per dare attuazione alle misure di gratuità e sostegno all'acquisto dei libri scolastici. Roma Capitale, infatti, provvede alla fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie, statali e private paritarie attraverso il sistema delle Cedole Librarie Digitali, distribuite tramite le scuole alle famiglie per il loro successivo utilizzo, presso le librerie convenzionate con Roma Capitale, per l'acquisto dei testi scolastici. Lo comunica in una nota il Campidoglio. "Inoltre, nell'ambito delle politiche a sostegno del diritto allo studio, l'Amministrazione di Roma Capitale provvede a garantire la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni appartenenti a famiglie meno abbienti frequentanti le scuole dell'obbligo e secondarie superiori, attraverso una procedura informatizzata, nell'ambito della quale è possibile richiedere dalle famiglie, direttamente on line, il rilascio dei buoni libro digitali, di importo unitario differenziato in base al grado ed all'ordine della classe frequentata, destinati all'acquisto di libri di testo presso le librerie convenzionate con Roma Capitale". (Com)