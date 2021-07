Speciale scuola: Sala, post scuola ci sarà, servizio fondamentale per famiglie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il post scuola per nidi e materne milanesi “ci sarà”. Lo ufficializza il sindaco Giuseppe Sala con un post su Facebook. “L’anno scolastico che si è appena concluso ci ha chiamati ad una sfida enorme: garantire nelle scuole comunali un servizio in continuità e in sicurezza per 30mila bambini e per tutti i lavoratori, nel rispetto delle norme e dei protocolli. Subito dopo ci siamo impegnati per assicurare a 17mila bambini, tra nidi, infanzia e primarie, la frequenza di centri estivi e case vacanza”, rivendica il sindaco. “Ora - prosegue - siamo al lavoro per il prossimo obiettivo, ovvero l’anno scolastico che ci aspetta, consapevoli che il prolungamento degli orari sarà di fondamentale importanza per molte famiglie. E proprio a loro voglio dire che, dalla prossima settimana, apriremo le iscrizioni per il post-scuola”. “Abbiamo sul tavolo alcune soluzioni organizzative che stiamo vagliando con le parti sociali, ma come avevo assicurato, il post scuola ci sarà. Su questo voglio che i genitori stiano tranquilli”, ha concluso Sala. (Rem)