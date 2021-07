Libia: guai giudiziari per Haftar, rischia giudizio in contumacia negli Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Guai giudiziari per il generale libico Khalifa Haftar, l’uomo forte della Cirenaica al comando dell’autoproclamato Esercito nazionale. La Corte federale della Virginia, negli Stati Uniti, l’ultimo luogo di residenza dell’ufficiale libico negli Usa, ha dato tempo al “feldmaresciallo” della Libia orientale fino al 20 luglio per chiarire la sua posizione in merito alle accuse mosse contro di lui da due cittadini libici, che ritengono Haftar responsabile della morte dei membri della loro famiglia, tra cui una bambina di tre anni. A renderlo noto è stato l’avvocato dei due libici, lo statunitense Mark Zaid, via Twitter. “Oggi abbiamo informato il signore della guerra libico Khalifa Hafter che abbiamo in programma di acquisire la sua deposizione entro 45 giorni. La corte lo ha informato che ha tempo fino al 20 luglio 2021 per rispondere alla nostra causa civile o sarà inadempiente”, ha detto Zaid. (segue) (Res)