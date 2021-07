Libia: guai giudiziari per Haftar, rischia giudizio in contumacia negli Usa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se giudicato in contumacia, Haftar potrebbe rischiare il blocco dei beni negli Stati Uniti. Il generale con doppia cittadinanza libica e statunitense possiede un condominio a Falls Church, la città dove ha vissuto per decenni, e una tenuta di 34 ettari a Keysville. Non solo. Secondo Zaid, il generale avrebbe investito più di otto milioni di dollari in proprietà in Virginia dal 2014. E’ interessante notare che a difendere il generale libico sia Jesse Binnall, avvocato dell’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Secondo alcuni osservatori, l’atteggiamento ambiguo dell’ex inquilino della Casa Bianca, che il 19 aprile del 2019 ebbe una conversazione telefonica con Haftar incentrata sugli “sforzi anti-terrorismo” mentre era in corso un tentativo di golpe a Tripoli, ha indirettamente alimentato il conflitto libico durato fino al giugno 2020. Lo stesso Zaid ha tentato, senza successo, di trasformare la causa civile in causa penale scrivendo al procuratore generale degli Stati Uniti, Merrick Garland, nominato dal presidente Donald Trump. (Res)