Mondo di mezzo: Morassut (Pd), bene per Roma assoluzione Alemanno, ora non abbiamo più alibi

- "L'assoluzione di Gianni Alemanno dopo un lungo percorso giudiziario chiude una stagione politica di Roma e cambia le chiavi di lettura della storia politica recente della Capitale. Se un ex sindaco di Roma viene assolto da una così grave accusa è un fatto positivo per la città, per l'istituzione capitolina oltre, naturalmente, per la persona che viene sollevata dopo tanti anni da un carico personale terribile. Il giudizio politico negativo che la sinistra ha dato per anni sulla sua esperienza di sindaco non può cambiare ma non si confonde più con aspetti giudiziari". Lo dichiara in una nota il vicepresidente del gruppo Pd, Roberto Morassut. "Restano il merito del confronto e dello scontro, delle differenti idee di città - continua Morassut - e questo rende più serio e impegnativo lo scontro elettorale ormai prossimo nel quale la sinistra democratica non potrà più avvalersi in modo decisivo della chiave ideologica e politica antifascista né della questione morale ma dovrà dimostrare sul campo di avere una proposta politica migliore sia rispetto alla destra, sia rispetto ad altre opzioni". (Com)