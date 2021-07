Moldova: Covid, la Lettonia donerà un lotto di vaccini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Lettonia donerà alla Moldova un lotto di vaccini Astra Zeneca a sostegno della sua lotta contro la diffusione del Covid-19 e per aumentare il numero giornaliero di vaccinazioni. Lo riferisce l'ambasciata lettone a Chisinau in un comunicato. In linea con il continuo sostegno della Lettonia ai Paesi del Partenariato orientale, la Moldova riceverà i vaccini Astrazeneca come parte del primo pacchetto di donazioni lettoni ai Paesi partner su base bilaterale. "Questa settimana, il governo lettone ha deciso di donare 165.600 dosi di vaccino a cinque paesi: Moldavia, Georgia, Albania, Montenegro e Kenya. I destinatari dei vaccini sono stati selezionati tenendo conto delle priorità di politica estera della Lettonia, tra cui il sostegno alla stabilità e la promozione della cooperazione con i Paesi della regione vicina", osserva la missione diplomatica. (Rob)