Mozambico: Ruanda invia contingente di mille uomini a Cabo Delgado

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Ruanda inizierà oggi a dispiegare mille uomini tra militari e agenti di polizia in Mozambico per aiutare le autorità di Maputo a combattere l'insurrezione jihadista nella provincia settentrionale di Cabo Delgado. La forza congiunta, si legge in un comunicato del governo ruandese, lavorerà a stretto contatto con le forze armate del Mozambico e quelle che la Comunità di sviluppo dell'Africa australe (Sadc) prevede di inviare in tempi e modi non ancora noti. "Il contingente ruandese sosterrà gli sforzi per ripristinare l'autorità statale del Mozambico conducendo operazioni di combattimento e di sicurezza, nonché di stabilizzazione e di riforma del settore della sicurezza", afferma la dichiarazione. La notizia era nell'aria da tempo dopo che nelle scorse settimane fonti militari citate da diversi media internazionali avevano riferito che Kigali stava finalizzando i piani per schierare le sue truppe in Mozambico. Secondo le stesse fonti, l'intervento ruandese è ampiamente sostenuto da Tanzania e Francia: la prima, situata al confine con il Mozambico, è direttamente minacciata dalle violenze a Cabo Delgado ma sembra restia a intervenire direttamente nella crisi, mentre Parigi non sembra intenzionata ad impegnarsi ulteriormente in un momento in cui si sta già disimpegnando gradualmente dalla regione strategica del Sahel. (segue) (Res)