Mozambico: Ruanda invia contingente di mille uomini a Cabo Delgado (2)

- Per contrastare l'offensiva jihadista nella regione - che minaccia da vicino i progetti energetici delle compagnie occidentali tra cui la francese Total, l'italiana Eni e la statunitense ExxonMobil - il mese scorso la Sadc ha approvato l'invio di una missione regionale di cui non si conoscono tuttavia tempi né modi di dispiegamento. In un’intervista concessa in esclusiva ad “Agenzia Nova” a margine della riunione ministeriale del G20 di Matera e Brindisi del 29 e 30 giugno scorsi, la ministra delle Relazioni internazionali e della cooperazione del Sudafrica, Naledi Pandor, ha tuttavia dichiarato che la Sadc è pronta ad inviare un totale di 15 mila uomini in Mozambico entro la prima metà di luglio. Inoltre, stando a quanto riferito da fonti di Bruxelles ad "Agenzia Nova", l’Unione europea è in procinto di approvare l'istituzione di una missione di addestramento militare "non operativa" delle forze armate del Mozambico e l’accordo dovrebbe essere formalmente convalidato dai ministri degli Esteri Ue nella riunione in programma il prossimo 12 luglio. Secondo le stesse fonti, la missione dovrebbe essere dispiegata entro il prossimo autunno. Stando a fonti citate da diversi media internazionali, finora Francia, Spagna, Italia e Lussemburgo si sono dichiarate pronte a rispondere all'appello del Portogallo e a partecipare alla missione, le cui dimensioni non sono ancora note. (Res)