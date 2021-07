Sudafrica: Alta corte respinge ricorso segretario Anc Magashule contro sospensione dal partito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alta corte del Sudafrica ha respinto il tentativo del segretario generale del Congresso nazionale africano (Anc), Ace Magashule, di far annullare la sua sospensione dal partito. In una sentenza pronunciata oggi, la Corte ha ritenuto legittima e valida la sua sospensione, affermando che il partito - al potere in Sudafrica - ha il diritto di regolare se stesso, i suoi membri e i suoi funzionari. Magashule è stato sospeso dal partito nel maggio scorso per accuse di corruzione che lui nega. Magashule ha anche perso la sua causa in tribunale per consentire la sospensione di Cyril Ramaphosa, attuale capo dello Stato, dalla presidenza dell'Anc per motivi analoghi. Magashule aveva annunciato l'intenzione di presentare appello contro la sua sospensione, definita "incostituzionale", e di rimanere in carica mentre il suo appello era in corso, chiedendo al presidente Ramaphosa di farsi da parte, tuttavia l'Anc lo ha in seguito invitato a "rispettare" la decisione del partito. La sospensione del segretario generale è stata il risultato di una direttiva che richiedeva ai membri dell'Anc di lasciare il proprio posto entro 30 giorni. (segue) (Res)