Sudafrica: Alta corte respinge ricorso segretario Anc Magashule contro sospensione dal partito (2)

- A maggio l'Anc ha notificato a Magashule una lettera di sospensione dopo che non si è fatto volontariamente da parte in attesa del caso che lo vede coinvolto in tribunale con le accuse di frode, corruzione e riciclaggio di denaro relative a una gara d'appalto da 250 milioni di dollari per l'eradicazione dell'amianto aggiudicata nella provincia di Free State mentre era premier (governatore) locale. Nell'annunciare la sospensione di Magashule, la direzione dell'Anc ha avvertito che altri membri del partito accusati di corruzione avrebbero affrontato la stessa sorte se non si fossero dimessi entro 30 giorni. Nei mesi scorsi anche Ramaphosa è stato ascoltato scorso dalla commissione d'inchiesta che sta indagando sui casi di corruzione che hanno caratterizzato la precedente presidenza di Jacob Zuma, da ieri agli arresti. Nella sua deposizione, il capo dello Stato ha assicurato che l'Anc - al potere in Sudafrica dal 1994 - cercherà di far luce sulle questioni oggetto di indagine e di assicurare alla giustizia i responsabili di atti di corruzione. Ramaphosa era già stato ascoltato in precedenza su richiesta del giudice Raymond Zondo, che presiede la commissione. (Res)