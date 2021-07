© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Apprezzo il lavoro fatto dalla ministra Cartabia ma io non canterei vittoria. Non sono sorridente sulla prescrizione, siamo tornati a quella che èuna anomalia italiana. Chi canta vittoria non trova il mio consenso". Lo ha detto l'ex presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al convegno dei Giovani Imprenditori di Confindustria a Genova.(Rin)