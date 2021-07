Monza: da giovedì 15 torna la "Musica nei chiostri"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giovedì 15 luglio a Monza si alzerà il sipario sulla XXII edizione di “Musica nei Chiostri”:cinque concerti in location suggestive e affascinanti della città a ritmo di swing, jazz, tango e un omaggio all'operetta e al grande tenore Enrico Caruso ad un secolo dalla sua scomparsa. "Musica nei Chiostri – spiega l'Assessore alla Cultura Massimiliano Longo - nasce dall'idea di unire musica, architettura e storia, oltre ad essere uno straordinario canale di promozione e valorizzazione della cultura musicale in grado di soddisfare anche il pubblico più esigente. L'obiettivo, infatti, è duplice: da un lato offrire ai monzesi una proposta musicale di altissima qualità, dall'altro far scoprire o riscoprire alcuni angoli nascosti della nostra città grazie alle cornici suggestive selezionate. Anche quest'anno in programma proposte uniche e emozionanti che trasformeranno Monza in un palcoscenico a cielo aperto”. Si comincia giovedì 15 luglio alle ore 18.30 nel Chiostro dell'Istituto "Padre di Francia” (via della Taccona 16) con "Operetta mon amour”, un contest dei brani più belli tratti da famose operette italiane e straniere ed eseguiti da voci liriche accompagnate da un corpo di ballo. Protagonista "La Compagnia del BelCanto": Consulo Gilardoni (soprano), Giuseppina Russo (soprano), Massimiliano Costantino (tenore), Thomas Nieddu (tenore), Sandro Cuccuini (pianoforte), Alessandra D'Apice e Denise Rovera (balletto). (segue) (Com)