Monza: da giovedì 15 torna la "Musica nei chiostri" (2)

- Il secondo appuntamento è sabato 17 luglio, sempre alle ore 18.30, nel Chiostro di San Pietro Martire(piazza San Pietro Martire 4). Il protagonista di "Un sabato italiano, un mondo di swing" sarà lo swing con i brani più famosi di Alberto Rabagliati, Fred Buscaglione, Natalino Otto, Franck Sinatra e l'Orchestra Kramer. Sul palco il gruppo La Classe degli Asini: Roberto Antona (chitarra manouche), Stefano Torre (voce), Ivano Belloni (clarinetto e sax) e Marco Doldi (contrabbasso). Dallo swing alle canzoni e romanze della più bella tradizione tanguera. Giovedì 22 luglio alle ore 19.30 nelChiostro del Santuario della Madonna delle Grazie (via Montecassino 18) "Liric-tango, un concerto che balla" con i musicisti de "La Compagnia del BelCanto": Roberto Acciuffi (pianoforte), Mariangela Borella (fisarmonica), Enzo Creton (voce), Alessandra D'Apice e Claudio Grimaldi (ballo). Il Chiostro dei Musei Civici (via Teodolinda, 4) domenica 25 luglio alle ore 18 e, in replica, ore 19.30, ospiterà "Over the rainbow", i brani più famosi del jazz internazionale suonati da un sax donna, Giovanna Carroccetto, grande protagonista insieme a Fabrizio Bernasconi (pianoforte) e Marco Mistrangelo (contrabbasso) del "Carroccetto Jazz Trio". (segue) (Com)