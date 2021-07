Austria: treno con studenti deraglia vicino Salisburgo, 17 i feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un treno è deragliato questa mattina in Austria vicino Salisburgo finendo in un fiume. Sarebbero 17 le persone rimaste ferite nell'incidente causato dalla caduta di rami di un albero sui binari per via del maltempo, secondo quanto riferito dall'emittente pubblica austriaca "Orf". Il treno stava trasportando oltre 50 alunni ad una cerimonia di fine anno scolastico nella città di Tamsweg, vicino a Salisburgo. Secondo quanto riferito, la carrozza è scivolata lungo la riva del fiume alpino Mur ed è atterrata di lato nell'acqua. I bambini sono stati soccorsi rapidamente e non risultano disperti. Un portavoce della Croce Rossa ha detto all'emittente che nove persone sono state ricoverate in ospedale. Tre di loro sono rimasti gravemente feriti e altri sei lievemente. Una persona è stata trasportata in aereo in una clinica a Schwarzach come misura precauzionale. (Geb)