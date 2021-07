Energia: direttore Aie Birol, dovremo fare di tutto per aumentare peso rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà necessario “fare di tutto” per aumentare il peso delle energie alternative e rinnovabili. Lo ha dichiarato in un’intervista a “Sky TG24 Business” il direttore dell’Agenzia internazionale dell’energia, Fatih Birol. “Le energie rinnovabili vanno con il vento in poppa. Di eolico, solare e delle altre alternative se ne parla, anche se forse non abbastanza. Dovremo fare di tutto per aumentare questo peso, però ogni singolo anno le cose vanno sempre meglio. Dobbiamo lavorare per evitare le catastrofi del cambiamento climatico: parchi eolici, fotovoltaico, efficientamento energetico in generale, idrogeno, auto elettriche, sono opzioni importanti”, ha dichiarato. Per Birol, l’Italia con la presidenza del G20 ha un ruolo ancora più importante da svolgere. “L’Italia è anche copresidente di un altro incontro altrettanto importante, la Cop26. Io personalmente ho altissime aspettative da parte del vostro governo. Ci sono grandi lavori di preparazione che so che il governo italiano sta conducendo in queste settimane, sono certo che arriveranno grandi news dal governo italiano e dagli altri Paesi del G20”, ha affermato Birol. (segue) (Res)