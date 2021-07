Energia: direttore Aie Birol, dovremo fare di tutto per aumentare peso rinnovabili (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito al settore petrolifero e al relativo aumento dei prezzi del petrolio, il direttore dell’Aie ha dichiarato: “È chiaro che siamo tutti preoccupati dall’aumento dei prezzi del greggio, ma spero di non vedere il petrolio arrivare a 100 dollari al barile, questo lo dico perché la ripresa economica mondiale, in generale, è ancora fragile. Vediamo forti aumenti a livello di prezzo, se questo dovesse accadere frenerebbe immediatamente questo impeto dell’economia che adesso riguarda Europa, Cina, Stati Uniti e Canada, in modo particolare darebbe fastidio ai Paesi in via di sviluppo, quindi speriamo veramente di non vedere questo prezzo a 100 dollari. Alcuni dei Paesi produttori potrebbero capire che 100 euro al barile potrebbero essere positivi per loro. Io mi permetto di non essere d’accordo, perché un prezzo del greggio così alto avrebbe un insieme di conseguenze negative. Farebbe pensare molti di noi alle tipologie di energia verde, andremmo a lavorare di più su idrogeno e elettrico”. Rivolgendosi ai Paesi produttori di petrolio, Birol ha dichiarato: “’Più alto è il prezzo meglio è’ è uno slogan che potrebbe non funzionare più. La morale è che ci potrebbe essere qualche vantaggio economico a brevissimo termine, ma a livello di struttura dell’economia mondiale, le persone guarderebbero alle (energie) alternative”. (segue) (Res)