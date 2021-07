Energia: direttore Aie Birol, dovremo fare di tutto per aumentare peso rinnovabili (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul futuro dell’Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio (Opec), colpito in queste settimane da una divisione tra Arabia Saudita ed Emirati sul futuro dei tagli alla produzione decisi nel 2020, Birol ha affermato: “Non posso certo dire che l’Opec come cartello possa scomparire, né che si possa arrivare a un grande accordo o un grande disaccordo. È chiaro che, come in ogni consesso, quando non si è d’accordo qualche conseguenza c’è di sicuro. Per il momento ci interessa capire come andrà avanti la produzione, che tipo di pressione c’è e ci sarà sul prezzo. La domanda di greggio cresce rapidamente e questo è dovuto al successo delle campagne vaccinali in diversi Paesi del mondo. Vaccinazione vuol dire grande ripresa economica e questo vuol dire grande domanda di greggio. Questo ha un impatto sulla produzione, che non riesce a crescere così in alto quanto sta facendo l’economia e ciò produce caratteristiche particolari sul mercato”. “Serve una risposta – ha aggiunto - che in questo momento manca ancora di convinzione, quindi potremmo ancora constatare un aumento del prezzo del greggio”. (Res)