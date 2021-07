Energia: Portogallo, spagnola Repsol investirà 657 milioni di euro nel complesso industriale di Sines

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia petrolifera spagnola, Repsol, costruirà due impianti di materiali polimerici per un valore di 657 milioni di euro nel suo complesso industriale di Sines (Portogallo), il più grande investimento industriale nel Paese lusitano negli ultimi dieci anni. Secondo quanto reso noto dall'azienda, gli impianti saranno operativi nel 2025 e faranno di questo complesso uno dei più avanzati d'Europa per la sua flessibilità, l'alto grado di integrazione e la competitività. I nuovi materiali prodotti saranno riciclabili al 100 per cento e potranno essere utilizzati per applicazioni altamente specializzate allineate con la transizione energetica nell'industria farmaceutica, automobilistica e alimentare. Il progetto prevede un impianto di polietilene lineare (Pel) e uno di polipropilene (Pp), ciascuno con una capacità di 300 mila tonnellate all'anno. (segue) (Spm)