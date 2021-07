Speciale difesa: Italia-Emirati, nessun passo indietro su vendita armi, via libera a merci non offensive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia non fa marcia indietro sulla vendita di bombe e armamenti ad Emirati e Arabia Saudita per la guerra in Yemen, ma facilita le esportazioni di merci del comparto della difesa non offensive. La recente decisione dell’Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento (Uama) del ministero degli Esteri di non richiedere l’End user certificate (Euc) rafforzato per le esportazioni a carattere militare verso Emirati e Arabia Saudita rappresenta quindi una rimodulazione nei rapporti con i due Paesi, in particolare tra Roma e Abu Dhabi. Secondo quanto appreso da “Agenzia Nova”, non vi sarebbe una “marcia indietro” da parte dell’esecutivo sul blocco alla vendita di armi, ma una “rimodulazione che risponde a criteri più regionali e non riguarda solo gli Emirati”. La Uama, infatti, ha revocato a partire dal 30 giugno 2021 le clausole rafforzate necessarie all’export verso Emirati e Arabia Saudita, imposte dopo l’applicazione a partire dal 29 gennaio da parte del governo Conte bis della risoluzione 8-00096 della Camera dei deputati che ha revocato le licenze per l’esportazione di missili e bombe verso i due Paesi del Golfo. La decisione dell’Uama è stata implicitamente confermata il 6 luglio dal ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, che parlando davanti alle commissioni riunite Esteri e Difesa di Camera e Senato nell’ambito delle comunicazioni sulla partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali ha sottolineato che negli ultimi mesi il governo ha cercato di “semplificare le procedure che non riguardano il blocco” dell’esportazione come previsto dalla risoluzione 8-00096. (Res)