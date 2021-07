Speciale difesa: Iraq-Turchia, incontro tra presidente parlamento e ambasciatore a Baghdad, focus su visti d’ingresso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del parlamento dell'Iraq, Mohammed al Halbusi, ha incontrato il nuovo ambasciatore della Turchia a Baghdad, Ali Reza Konay, per discutere delle procedure per l’ottenimento dei visti di ingresso per entrambi i Paesi. Lo rende noto un comunicato dell’ufficio stampa di Al Halbusi, secondo il quale il presidente del parlamento iracheno si sarebbe congratulato con Konay per l’assunzione del nuovo incarico. Secondo il comunicato, durante l'incontro, le parti hanno anche discusso le relazioni bilaterali tra i due Paesi, esprimendo la volontà di rafforzare la cooperazione nei settori della sicurezza e dell'economia, nonché della necessità di regolare le relazioni idriche tra Iraq e Turchia". (Res)