Speciale difesa: Libia, tribù Warfalla, via tutti i mercenari dal Paese o imbracceremo le armi

- La tribù libica ha altresì chiesto “la rapida apertura senza indugio della strada che collega Sirte e Misurata”, invitando il Consiglio di presidenza e il ministero della giustizia a “rilasciare immediatamente tutte le persone detenute sullo sfondo del conflitto politico come punto di inizio del progetto di riconciliazione nazionale”. Il Consiglio ha chiesto l'uscita di tutti i mercenari stranieri “indipendentemente dai Paesi di appartenenza, dalle ragioni e dagli obbiettivi del loro ingresso in Libia”, sottolineando che la responsabilità di allontanarli dal Paese “fa parte dei doveri del Consiglio di sicurezza e della Missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil)”. Nel caso in cui i mercenari non dovessero partire, il Consiglio ha esortato il popolo libico a “imbracciare le armi e a serrare i ranghi per combattere una guerra di liberazione nazionale”. I Warfalla hanno invitato i membri del Foro di dialogo politico, la Camera dei rappresentanti, il Consiglio di presidenza, l'Alto Consiglio di Stato a “tenere una riunione di emergenza ospitata nella città di Bani Walid per raggiungere soluzioni consensuali che preservino l'unità nazionale ed evitino il conflitto”. (Lit)