Speciale difesa: Libano, Aoun chiede a coordinatrice Onu Wronecka di estendere il mandato Unifil senza modifiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Libano chiede l’estensione del mandato della forza di interposizione in Libano delle Nazioni Unite nel sud del Paese (Unifil) senza modifiche. Lo ha dichiarato il presidente della Repubblica del Libano, Michel Aoun, in occasione dell’incontro con la coordinatrice speciale delle Nazioni Unite per il Libano, Joanna Wronecka, avvenuto al palazzo presidenziale di Baabda. Aoun ha dichiarato che il ruolo svolto da Unifil insieme all’esercito libanese nel sud del Paese ha garantito il mantenimento della stabilità nella regione a partire al 2006. Il 28 agosto 2020 il Consiglio di sicurezza dell'Onu ha esteso il mandato della missione per altri dodici mesi. (Res)