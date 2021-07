Covid: Asl Foggia, cluster a Manfredonia (Fg), in struttura 50 tamponi e un solo positivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In riferimento ai casi di Covid 19 rilevati tra alcuni adolescenti di età compresa tra 17 e 19 anni, dopo una vacanza trascorsa in una struttura turistica del comune di Manfredonia (Fg), l'Asl di Foggia ha fatto sapere che "ha immediatamente applicato tutti i protocolli previsti in materia di indagine epidemiologica, tracciamento e isolamento. Ad oggi la situazione è assolutamente sotto controllo. L'alert è scattato a fine giugno quando alcuni dei partecipanti, 34, provenienti da diverse zone d'Italia, al rientro dalla vacanza nei propri comuni di residenza, hanno cominciato a manifestare lievi sintomi". E dunque il servizio di Igiene Pubblica della Asl, in sinergia con l'Istituto di Igiene Universitaria, ha immediatamente preso contatto con la struttura ed avviato l'attività di indagine epidemiologica: "Sono state sottoposte a tampone circa cinquanta persone, tra dipendenti e collaboratori saltuari. Di queste, una sola è risultata positiva, subito isolata insieme alla famiglia. Tutti gli altri dipendenti sono risultati negativi. Sono stati sottoposti a tampone, inoltre, tutti i ragazzi pugliesi che hanno partecipato alla vacanza, una ventina in tutto". (segue) (Ren)