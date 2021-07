Taiwan: Covid, somministrazione record ieri sull'isola, 208 mila vaccini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Taiwan ha somministrato ieri dosi di vaccini anti-Covid per una cifra record di 208 mila, portando il totale a 3,12 milioni inoculazioni (13,5 per cento della popolazione). Lo ha annunciato il Centro epidemiologico locale (Cecc). Il governo ha accelerato la velocità della campagna vaccinale, consentendo a più categorie di persone di essere vaccinate man mano che le dosi giungevano dall'estero. Più vaccini sono stati forniti a quelle città e contee che mostrano la massima efficienza nella loro distribuzione, ha affermato il Cecc. Secondo i dati dell'istituto, l'area con la più alta percentuale di residenti a cui è stata somministrata almeno una dose di vaccino è la contea insulare di Lienchiang, dove le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il coronavirus sono il 47,46 percento della popolazione. La percentuale più bassa è il 7,75 per cento registrato nella contea di Hsinchu. (Cip)