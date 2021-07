G20: Franco, Pnrr non è panacea, cruciali le riforme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) non rappresenta una panacea per vulnerabilità economiche importanti come quelle dell’Italia, e dovrà essere accompagnato da politiche mirate ben oltre il 2026. Così il ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, intervenuto oggi alla seconda giornata della Conferenza annuale del Forum globale sulla produttività, organizzata nel quadro della ministeriale G20 in corso a Venezia. “L’Italia viene da anni di rallentamento della crescita produttiva, a causa di fattori come l’eterogeneità tra imprese, la complessità regolamentare, investimenti insufficienti e problemi nella formazione del capitale umano”, ha spiegato, auspicando che lo “shock positivo” rappresentato dal Pnrr sarà in grado di risolvere alcuni nodi strutturali, riportando “la nostra economia sul sentiero della crescita”. Altrettanto importante, secondo il ministro, è il tema delle riforme. “Nessuna strategia di investimenti potrà funzionare al meglio senza essere accompagnata da riforme strutturali”, ha concluso il ministro. (Res)