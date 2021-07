I fatti del giorno - Africa sub-sahariana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Africa: oggi il vertice G5 Sahel, attese modalità di riorganizzazione del dispositivo - Si tiene questa mattina, a porte chiuse ed in formato videoconferenza, il vertice della coalizione G5 Sahel, il dispositivo antijihadista a guida francese che vede la partecipazione degli eserciti di Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger e Ciad. All'appuntamento, riferisce in una nota l'Eliseo, interverranno in collegamento video il presidente nigerino Mohamed Bazoum, il mauritano Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, il presidente del governo di transizione militare del Mali Assimi Goita, il presidente burkinabé Roch Marc Christian Kaboré e il capo del Consiglio militare di transizione del Ciad, Mahamat Idriss Deby. Al termine dell'incontro i presidenti e Macron e Bazoum terranno una conferenza stampa congiunta per annunciarne l'esito, oltre ad un pranzo di lavoro bilaterale. L'appuntamento di oggi è particolarmente atteso perché in quest'occasione Macron dovrebbe presentare la riorganizzazione del dispositivo nella regione, in corso di revisione dopo l’annuncio del progressivo ritiro delle forze francesi dalla regione sub-sahariana. (segue) (Res)