I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (2)

- Diga Rinascita: Consiglio di sicurezza Onu invita le parti a riprendere i colloqui sotto l'egida Ua - Si è conclusa senza un voto, ma con la dichiarata disponibilità delle Nazioni Unite a facilitare ulteriori colloqui, la riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla Grande diga della rinascita etiope (Gerd), convocata la scorsa notte su richiesta della Lega araba nel tentativo di risolvere il contenzioso di lunga data fra l'Etiopia ed i Paesi a valle del Nilo (Egitto e Sudan). I membri del Consiglio di sicurezza hanno ribadito il proprio sostegno agli sforzi di mediazione dell'Unione africana e hanno chiesto ai tre Paesi di riprendere i negoziati, auspicando che questi continuino sotto l'egida dell'organizzazione continentale (come da sempre auspicato da Addis Abeba). "Riteniamo che l'Unione africana sia la sede più appropriata per affrontare questa controversia e gli Stati Uniti si impegnano a fornire supporto politico e tecnico", ha detto l'ambasciatrice degli Stati Uniti all'Onu Linda Thomas-Greenfield, sostenendo che i colloqui dovrebbero riprendere con urgenza. "Una soluzione equilibrata ed equa per il riempimento e il funzionamento della diga può essere raggiunta con l'impegno politico di tutte le parti", ha aggiunto. Sulla stessa linea anche l'Unione europea, per la quale i colloqui guidati dall'Ua devono "essere intensificati": i suoi rappresentanti sono pronti a sostenere i negoziati come osservatori - è stato precisato in una nota - in collaborazione con le Nazioni Unite e con gli Usa. (segue) (Res)