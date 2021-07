I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gambia: tempesta tropicale, almeno 10 morti e 1.500 sfollati - Almeno dieci persone sono morte in seguito a una tempesta tropicale abbattutasi sul Gambia. È quanto reso noto dall'Agenzia nazionale per i disastri in un comunicato, secondo cui almeno 1.500 persone sono state sfollate. La tempesta ha inoltre causato un'interruzione dell'elettricità, dell'acqua e di altri servizi essenziali. Il presidente Adama Barrow ha convocato una riunione di emergenza per una valutazione dei danni arrecati dalla calamità. "Il presidente esorta i cittadini a cercare in ogni modo possibile di alleviare il carico sulle famiglie colpite mentre il governo valuta il sostegno necessario", ha affermato una dichiarazione della presidenza. (segue) (Res)