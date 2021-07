I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nigeria: Covid, identificato primo caso di variante Delta - Un primo caso di variante Delta del virus Sars-Cov-2 è stato identificato in Nigeria. Il caso, secondo quanto riferito in una nota dal Centro per il controllo delle malattie nigeriano (Ncdc), è stato rilevato in un viaggiatore a seguito di un test di routine e un'analisi effettuata in un laboratorio nella capitale Abuja ha confermato la variante. Le autorità non hanno menzionato da quale Paese provenisse la persona infetta. La Nigeria ha finora registrato quasi 170 mila casi di coronavirus con oltre 2 mila morti. La variante Delta è stata classificata dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) come più trasmissibile e finora si è diffusa in decine di Paesi in tutto il mondo, inclusi diversi africani. (segue) (Res)