I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kenya: Nairobi avrà accesso alla tecnologia del Regno Unito per i test sul Covid - L'Istituto per la ricerca medica del Kenya (Kemri) avrà presto accesso alla piattaforma unica del Regno Unito per analizzare i dati relativi al Covid-19. Lo ha annunciato in una nota l'Alto commissario (ambasciatore) del Regno Unito in Kenya, Jane Marriott, affermando che la partnership rafforzerà le relazioni tra i due Paesi. "Condivideremo la nostra esperienza con il Kenya per lavorare insieme nell'identificare, tracciare e rispondere a nuove varianti, salvando vite qui e in tutto il mondo", ha affermato Marriott. Attraverso il New Variant Assessment Platform Program del Regno Unito, l'istituto di ricerca avrà accesso ai reagenti e alle attrezzature del Regno Unito per aumentare il sequenziamento, la consulenza tecnica e la formazione nel paese al fine di identificare le diverse mutazioni del virus che circola nella comunità. Il ministro della Sanità del Kenya, Mutahi Kagwe, si è detto soddisfatto dell'accordo. "Il contributo e il sostegno del Regno Unito al sequenziamento genomico aiuteranno nella risposta all'attuale pandemia e ci aiuteranno a combattere insieme le future pandemie", ha affermato il ministro in una nota. Nel gennaio scorso i due governi hanno siglato un accordo di cooperazione sanitaria che è stato firmato dal ministro degli Esteri britannico, Dominic Raab, e dallo stesso Kagwe. (Res)