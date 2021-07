© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Francia: ministro Salute, variante Delta del Covid presto maggioritaria - La variante Delta del coronavirus in Francia sarà "presto maggioritaria", probabilmente già a partire da questo fine settimana. Questa variante "sta progressivamente rimpiazzando tutti gli altri virus che esistevano del ceppo coronavirus", ha detto Veran ai microfoni dell'emittente radiofonica "France Inter". "Una situazione che porta ad un nuovo aumento dei contagi in Francia e in molti Paesi" vicini, ha detto il ministro. "La cosa più importante è la dinamica epidemica e questa dinamica epidemica mostra che ogni settimana c'è circa il 50 per cento dei contagi in più rispetto alla settimana precedente, cosa che avevamo visto all'inizio della scorse ondate", ha sottolineato Veran. (segue) (Res)