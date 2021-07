© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre Mari: ministro polacco Szczerski, Iniziativa è motore di sviluppo economico futuro - L’Iniziativa dei Tre Mari è uno dei progetti politici che più si stanno sviluppando nel mondo. Sono le parole di Krzysztof Szczerski, ministro della cancelleria del presidente polacco Andrzej Duda. Szczerski, intervistato stamane dall’emittente “Polskie Radio”, ha detto che il vertice dell’Iniziativa in corso a Sofia, che si conclude oggi, è dedicato alla ripresa economica post-pandemica, alla lotta al riscaldamento globale e ad altre sfide che la regione europea centro-orientale si trova ad affrontare. “E’ un’iniziativa seria, a cui partecipano dodici Paesi e c’è una partnership strategica con gli Stati Uniti e la Germania. E’ un motore dello sviluppo economico futuro e un luogo attrattivo per gli investimenti, il cui obiettivo è la costruzione di infrastrutture per fare di questa regione un centro di innovazione”, ha continuato Szczerski. (segue) (Res)