- Slovenia: primi ministri del Gruppo di Visegrad oggi a Lubiana - I primi ministri dei Paesi appartenenti al Gruppo di Visegrad (V4) si trovano oggi in visita in Slovenia. Secondo quanto riferisce il governo sloveno, il primo ministro ungherese Viktor Orban, il polacco Mateusz Morawiecki, quello slovacco Eduard Heger e il primo ministro ceco Andrej Babis sono a Lubiana su invito del primo ministro Janez Jansa. I temi principali della seduta plenaria sono rappresentati dalle priorità della presidenza slovena del Consiglio dell'Ue, dall'organizzazione di una conferenza sul futuro dell'Europa e dalla situazione nei Balcani occidentali. La Slovenia ha instaurato da molti anni una stretta collaborazione con il Gruppo di Visegrad in vari settori e a vari livelli. Secondo la nota del governo di Lubiana, la Slovenia condivide molti interessi comuni con questi Paesi, che derivano principalmente dall'appartenenza all'Ue, dalla posizione geografica e da un livello di sviluppo economico simile. (segue) (Res)