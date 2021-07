© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Energia: Grecia-Nord Macedonia, oggi firma accordo per interconnettore gas - Saranno il ministro dell'Energia greco Kostas Skrekas e quello dell'Economia macedone Kreshnik Bekteshi a firmare oggi ad Atene l'accordo tra Grecia e Macedonia del Nord per la costruzione dell'interconnettore del gas tra i due Paesi. Secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa "Ana-Mpa", la decisione finale sull'investimento sarà presa entro la fine dell'anno e sarà preceduta da un test di mercato. La costruzione dell'interconnettore, con una lunghezza prevista di 54 chilometri dalla località greca di Nea Mesimvria, dovrebbe poi iniziare all'inizio del 2022. Un memorandum d'intesa sull'interconnettore è già stato firmato nei mesi scorsi dagli operatori che gestiscono la rete del gas dei due Paesi, Desfa per la parte greca e Ner per la parte macedone. L'amministratrice delegata di Desfa, l'italiana Maria Rita Galli, ha dichiarato che vi è un forte interesse da parte di entrambi i Paesi per la realizzazione dell'interconnettore. (segue) (Res)