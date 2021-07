© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bielorussia: Ucraina prepara sanzioni contro 52 funzionari compreso figlio di Lukashenko - Il governo dell'Ucraina ha proposto l'introduzione di sanzioni contro 52 funzionari della Bielorussia, incluso il figlio del leader bielorusso, Aleksandr Lukashenko, Viktor. Il governo di Kiev ha deciso di disporre sanzioni contro i funzionari bielorussi coinvolti nella presunta "falsificazione" dei risultati delle elezioni presidenziali del 2020 e delle violazioni dei diritti umani. L'esecutivo ha reso noto che le sanzioni economiche saranno imposte per un periodo di tre anni e includeranno il divieto di visite e transito attraverso l'Ucraina e il congelamento dei loro beni. Nel mirino delle sanzioni, buona parte dei dirigenti del ministero dell'Interno bielorusso, del Comitato per la sicurezza dello stato (Kgb), consiglieri e collaboratori presidenziali e capi dell'ufficio del procuratore generale e della commissione elettorale centrale. La decisione sulle sanzioni è stata presa dal governo e sarà sottoposta al Consiglio di sicurezza e difesa presieduto dal presidente Volodymyr Zelensky. In caso di approvazione, il decreto sarà emanato con decreto presidenziale. L'Ucraina ha congelato i contatti con la vicina Bielorussia lo scorso anno e si è unita all'Unione europea in una posizione critica nei confronti delle ultime elezioni presidenziali ritenendole non libere e caratterizzate da brogli elettorali. (Res)