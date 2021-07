© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Haiti: omicidio Moise, polizia locale arresta e interroga undici sospetti in ambasciata Taiwan - L'ambasciata di Taiwan a Port-au-Prince ha detto di aver consentito alle forze di polizia haitiane di perquisire i locali e arrestare undici persone sospettate di coinvolgimento nell'omicidio del presidente Jovenel Moise. "La polizia ha lanciato l'operazione verso le 16 (di giovedì) e ha arrestato con successo undici sospetti. Il procedimento si è svolto senza incidenti", si legge in una nota della delegazione. L'ambasciata ha concesso l'ingresso alla polizia haitiana "e autorizzato a portare avanti una perquisizione mirata ad acquisire prove e svelare al più presto la verità sull'incidente". Nella nota si definisce l'omicidio di Moise come un gesto "crudele e barbaro", la cui portata "ha scioccato il mondo intero". Taiwan sottolinea di aver concesso il via libera "in quanto membro responsabile della comunità internazionale, amico fedele e di lunga date oltre che partner credibile della Repubblica d'Haiti". (segue) (Res)